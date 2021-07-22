Молния ударил в мотоциклиста в Воронежской области

Житель Воронежской области погиб от удара молнии. Он ехал на мотоцикле. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

По данным сайта «Свободная пресса», мужчина ехал из села Верхний Мамон в сторону Осетровки. Он скончался на месте.

Ранее в Белоруссии четыре человека серьезно пострадали от удара молнии, еще одна девушка погибла. Молодежь отдыхала на берегу озера под Минском. Когда началась гроза, парни и девушка решили переждать ливень под деревом. В него попала молния, от которой пострадали все пятеро.