18 сентября 2020, 20:43
Молния убила семью во время ужина
Молния убила сразу шестерых человек, которые собрались на семейный ужин во время урагана в Камбодже. Об этом сообщила газета Khmer Times.
Еще четверо родственников получили тяжелые ранения. С различными травмами их доставили в провинциальную государственную больницу.
Молния ударила в дом в Баттамбанге, где проходил семейный ужин вечером 17 сентября. Там собрались 10 родственников, написал «Царьград».
В Камбодже и соседних странах Юго-Восточной Азии наступил пик сезона дождей. В это время часто бывают ливни и грозы. Сейчас в регионе бушует тропический шторм «Ноул». Он сформировался над Южно-Китайским морем и ударил по побережью Вьетнама. От шторма частично пострадали Лаос, Камбоджа и Таиланд.