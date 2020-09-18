Молния убила семью во время ужина

Еще четверо родственников получили тяжелые ранения. С различными травмами их доставили в провинциальную государственную больницу.

Молния ударила в дом в Баттамбанге, где проходил семейный ужин вечером 17 сентября. Там собрались 10 родственников, написал «Царьград».

В Камбодже и соседних странах Юго-Восточной Азии наступил пик сезона дождей. В это время часто бывают ливни и грозы. Сейчас в регионе бушует тропический шторм «Ноул». Он сформировался над Южно-Китайским морем и ударил по побережью Вьетнама. От шторма частично пострадали Лаос, Камбоджа и Таиланд.