Происшествия 04 июля 2023, 20:52 Молния убила мать годовалого ребенка и ранила ее сестру и двух детей под Воронежем Молния убила женщину и ранила еще трех человек в Лискинском районе под Воронежем РИА «Новости»

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В Лискинском районе Воронежской области из-за удара молнии умерла молодая женщина. Ее годовалый ребенок получил ранение, как и 29-летняя сестра погибшей вместе со своим пятилетним ребенком. Об этом сообщил ТАСС.

В селе Нижний Икорец две родные сестры вечером 3 июля со своими детьми пошли к роднику недалеко от улицы Мира, где в них и попал разряд молнии.

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Одна женщина погибла сразу, ее ребенка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в травматологию Лискинской ЦРБ. Состояние сестры погибшей и ее ребенка медики оценили как тяжелое и крайне тяжелое соответственно.

«Сегодня из реанимации в Воронеж перевели в областную больницу № 1 пострадавшую женщину 1994 года рождения, а ребенка 2017 года перевели в областную детскую больницу № 2», — сообщили агентству в больнице.

Ранее «360» рассказал, что делать во время грозы и как не стать жертвой молнии. Например, при нахождении в поле надо искать ямы, канавы, любые ложбины, чтобы стать как можно ниже.