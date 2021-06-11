Молния пробила дыру в опоре линии электропередач в Бурятии

Руководитель бурятской турфирмы Светлана Цыбикдоржиева поделилась в соцсетях снимками, доказывающими разрушительную силу шаровой молнии. Об этом сообщил портал Transsibinfo.com.

На кадрах видна крупная дыра, которая образовалась в деревянной опоре линии электропередач. По мнению автора фото, она возникла в результате удара молнии. Цыбикдоржиева в шутку назвала столб новым «туристическим объектом» и спросила у подписчиков, видел ли кто-нибудь своими глазами шаровую молнию. Но никто из пользователей не вспомнил подобного случая в своей жизни.