Происшествия 24 июля 2023, 07:21 Молния, предположительно, ударила в школьника в Иркутской области в бане МВД: школьник в Нижнеудинске пострадал, предположительно, при ударе молнии Freepik

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Молния, предположительно, ударила в ученика четвертого класса в Нижнеудинске Иркутской области. Школьник получил ожоги, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

По предварительной информации правоохранителей, мальчик мылся в бане вместе со старшим братом накануне около 20:30. В это время шел сильный дождь. Когда старший из братьев ушел, раздался хлопок. Он вернулся и обнаружил младшего с ожогами. Согласно одной из версий полицейских, школьник получил травмы в результате удара молнии. Ребенка доставили в медицинское учреждение. Сейчас он под наблюдением врачей, его жизни ничто не угрожает.

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Полиция в сотрудничестве с прокуратурой начала всестороннюю проверку по факту случившегося. Нижнеудинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств происшествия. Если для этого будут основания, сотрудники примут меры прокурорского реагирования, уточнила пресс-служба надзорного органа.