Молния поразила два истребителя F-35 Пентагона в Японии

Молния поразила два истребителя F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты США. Самолеты базировались на Ивакуни в Японии. Удар произошел во время тренировочного полета 13 июля. На починку самолетов правительству США придется потратить более двух миллионов долларов. Об этом сообщил портал Marine Corps Times.

Летчики не пострадали во время удара, они смогли благополучно посадить самолеты. Однако сами машины получили серьезные повреждения. Происшествию присвоили максимальный класс А. Размер ущерба составил 2,5 миллиона долларов.

«Безопасная эксплуатация наших самолетов и готовность наших эскадрилий жизненно важны для нас, чтобы продолжать поддерживать наших союзников, партнеров и объединенные силы в регионе», — передало слова представителя 12-й авиагруппы морской пехоты капитана Марко А. Валенсуэла Ura.ru.

На данный момент военное руководство осуществляет расследование происшествия. Отмечается, что самолетам класса Lightning II F-35A уже не раз запрещали подниматься в небо во время грозы или вблизи нее. Все дело в том, что самолеты такой модели обладают проблемами с бортовой системой генерации инертного газа (Onboard Inert Gas Generation System, OBIGGS).