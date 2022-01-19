Молния попала в заходящий на посадку самолет в Сочи

Молния попала в самолет на аэродроме Сочи. Воздушное судно во время происшествия шло на посадку. В распоряжении «360» оказались фотографии поврежденного самолета.

Молния ударила в самолет, следовавший рейсом «Уральских авиалиний». После происшествия воздушное судно отстранили от полетов для проверки его технического состояния.

Как сообщил оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика», пассажиры отмененного рейса были переоформлены на следующий рейс авиакомпании, отметило РИА «Новости». Несмотря на происшествие, самолет приземлился благополучно, пострадавших нет, рассказал агентству оператор.

В сентябре прошлого года сразу пять пассажирских самолетов настиг грозовой фронт над Сочи. Всем самолетам удалось приземлиться в штатном режиме.

В грозовое облако также попал и лайнер, летевший из Екатеринбурга в Сочи. После удара молнии ему пришлось совершить посадку в Краснодаре. В критический момент экипаж воздушного судна смог набрать высоту, а потом благополучно посадить лайнер. На борту самолета находились 175 пассажиров.