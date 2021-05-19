19 мая 2021, 18:59
Молния попала в Исаакиевский собор во время грозы
В Санкт-Петербурге во время грозы в крест Исаакиевского собора ударила молния. Об этом сообщило РИА «Новости».
ИА НСН рассказало, что в результате никто не пострадал, поскольку собор оборудован системой громоотводов. Отмечается, что оборудование сработало в штатном режиме.
Накануне в Петербурге и Ленобласти была гроза с сильным ветром. Электричество было отключено в нескольких населенных пунктах региона. Четыре человека пострадали.