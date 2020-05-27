27 мая 2020, 14:46
Молния попала в грузовой самолет при посадке в Красноярске
В Красноярске в самолет Ан 124–100 компании «Волга-Днепр» попала молния при заходе на посадку. Инцидент произошел вечером 26 мая. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Посадка прошла успешно. Грузовое судно. Борт стоит, ждет техобслуживания. Летит борт, летят люди, которые будут его ремонтировать, вместе с запчастями, которые должны подойти самолету», — приводит слова сотрудника аэропорта «Газета.ru».
По данным источника в экстренных службах, в грузовой самолет попала молния. Компания эту ситуацию пока никак не прокомментировала.