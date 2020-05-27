Молния попала в грузовой самолет при посадке в Красноярске

«Посадка прошла успешно. Грузовое судно. Борт стоит, ждет техобслуживания. Летит борт, летят люди, которые будут его ремонтировать, вместе с запчастями, которые должны подойти самолету», — приводит слова сотрудника аэропорта «Газета.ru».

По данным источника в экстренных службах, в грузовой самолет попала молния. Компания эту ситуацию пока никак не прокомментировала.