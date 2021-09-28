Грозовой фронт над Сочи настиг сразу пять пассажирских самолетов. В воздушные суда сразу нескольких авиакомпаний ударили молнии. Об этом рассказал Telegram-канал «112».

О случившемся капитаны лайнеров доложили диспетчеру сочинского аэропорта. Всем самолетам удалось приземлиться в штатном режиме. Уточняется, что это событие произошло в субботу, 25 сентября, во время неблагоприятных метеоусловий на российском курорте.

Ранее сообщалось об экстренной посадке самолета, следовавшего из Екатеринбурга в Сочи. Ему пришлось приземляться в аэропорту Краснодара из-за удара молнии. По информации очевидцев, пассажиры были шокированы происходящим.

По их словам, несколько секунд в салоне самолета чувствовалось свободное падение, а затем произошли громкий хлопок и яркая вспышка. Самолет был поврежден, однако никто их присутствующих не пострадал. Капитану судна удалось благополучно совершить посадку, написала «Газета.ru».