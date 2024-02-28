Происшествия 28 февраля 2024, 22:13 Молящуюся ананасам голую москвичку отправили из магазина в психушку Shot: молящуюся ананасам голую москвичку отправили в психбольницу Freepik

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Обнаженную жительницу Москвы, которая молилась на банки с консервированными ананасами в столичном магазине, отправили в психушку. Девушка бросалась на покупателей и просила отвести ее к «отцу по имени Вечность», сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, проживающая в элитном доме на Кутузовском проспекте в районе Дорогомилово девушка приехала в магазин, расположенный в другой части столицы. Там она разделась догола, села на пол перед витриной и стала поклоняться ананасам.

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Полицейские попытались ее увести, но девушка начала кидаться на людей, смеяться и объяснять свое поведение якобы волей Всевышнего.

«Сотрудники доставили ее сначала в отделение, а уже оттуда — в психиатрическую больницу в районе Преображенское. Диагноз предстоит установить специалистам», — уточнил канал.

Ранее многодетная москвичка, посещающая тренинги на фоне депрессии, потеряла две квартиры, офис и попала в психиатрическую больницу.