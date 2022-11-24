Эксклюзив 24 ноября 2022, 18:16 Малярный цех с краской и автомобилями загорелся на севере Москвы Источник «360» сообщил о пожаре в цеху автосервиса в севере Москвы

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Пожар начался в малярном цеху автосервиса на севере Москвы. Об этом «360» сообщил источник.

Фото: МЧС Москвы Фото: МЧС Москвы

«Загорание в цеху. Есть угроза людям. В помещении <…> находятся банки с краской, стоят автомобили. Возможно распространение на другой цех», — подчеркнул собеседник «360».

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Находившиеся в цеху люди, по предварительным данным, эвакуировались самостоятельно. В помещении зафиксировали открытое горение.

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Цех расположен на улице Путейской, 21. Источник отметил, что площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Факт возгорания «360» подтвердили в столичном главке МЧС. На место оперативно прибыли пожарные расчеты и приступили к тушению.

«Загорание в складском помещении, площадь пожара — около 30 квадратных метров», — уточнили в столичном МЧС.

В Telegram-канале ведомства добавили, что прибывшие на место пожарные констатировали, что огонь охватил около 50 квадратных метров в покрасочном цеху здания автосервиса. В 18:11 пожар локализовали. Сведений о пострадавших не поступало.