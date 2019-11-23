Молдавский танкер под Одессой испачкал море

В Черном море неподалеку от Одессы сел на мель и перевернулся танкер Delfi, вышедший в море под молдавским флагом и с украинским экипажем из трех человек. Из судна начало выливаться в море топливо. В результате черноморская акватория в районе Одессы оказалась серьезно загрязнена.

Об экологической проблеме в своем Facebook написал и.o. главы государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, назначенный накануне. Он отметил, что экологи выявили 53-кратное превышение нормативных показателей по содержанию нефтепродуктов в море в районе Одессы.

«Представители Государственной экологической инспекции в соответствии с законом и процедурами рассчитают ущерб, нанесенный окружающей природной среде, с последующим обращением с претензией о возмещении причиненных убытков», — указал чиновник.

По его словам, эксперты будут обследовать зону аварии повторно. Это необходимо в связи с тем, что на поверхности воды появились маслянистые пятна.

Ранее сообщалось, что судно село на мель в районе пляжа «Дельфин», что примерно в километре от береговой линии. Опасности для экосистемы залива в момент аварии не было.