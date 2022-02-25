Молдавия: снаряд попал в танкер с российским экипажем в Черном море

Корабль под флагом Молдавии с экипажем из граждан России был поражен снарядом с неизвестного направления в Черном море, сообщил в Telegram вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. По его данным, на борту начался пожар, который уничтожил спасательные шлюпки и оборудование. Члены экипажа покинули судно в одних спасательных жилетах.

Близлежащие корабли ведут спасательные работы.

«Морское агентство Молдавии сообщает, что 25 февраля корабль Millennial Spirit IMO Nr. 7392610 (Танкер-химовоз) под флагом Молдавии, находясь в нейтральных водах Черного моря, был поражен снарядом (источник пуска снаряда неизвестен). <…> Экипаж корабля — граждане Российской Федерации», — рассказал Спыну.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.

Владимир Путин отметил, что России не оставили выбора — все попытки избежать такого способа решения конфликта оказались тщетными.