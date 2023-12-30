30 декабря 2023, 23:04
Молчание УВКПЧ ООН по поводу атаки ВСУ по Белгороду назвали позорным
Постпред назвал молчание УВКПЧ ООН по поводу атаки ВСУ по Белгороду позорным
Игнорирование смертельного удара украинской стороны по Белгороду со стороны Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка является позорным, политик не заслуживает занимать свою должность. Об этом в Telegram-канале заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Он напомнил, что Тюрк сразу отреагировал на удары ВКС России по военным целям 29 декабря. Тогда верховный комиссар организации выразил «ужас и осуждение» в сторону российской стороны. При этом политик сделал вид, что не знает о случаях некомпетентности ПВО Украины, которая несколько раз оборачивалась жертвами среди ее мирных граждан.
Реклама
По словам Гатилова, теперь, когда после атаки ВСУ в Белгороде погибли 15 человек и 108 пострадали, Тюрк не проявляет похожей реакции.
«Конечно же подобной реакции нет и не будет. Однозначную политическую ангажированность Тюрка и УВКПЧ в сторону Вашингтона и Брюсселя уже невозможно скрывать. Для международного правозащитника это — позор, с которым он не имеет права занимать столь высокую должность», — заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве.
Ранее стало известно, что во время обстрелов ВСУ в Белгороде родители закрывали детей своими телами. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения в городе.
ВСУ
Россия
Украина
ООН
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Реклама
Реклама