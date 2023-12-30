Происшествия 30 декабря 2023, 23:04 Молчание УВКПЧ ООН по поводу атаки ВСУ по Белгороду назвали позорным Постпред назвал молчание УВКПЧ ООН по поводу атаки ВСУ по Белгороду позорным РИА «Новости»

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Игнорирование смертельного удара украинской стороны по Белгороду со стороны Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка является позорным, политик не заслуживает занимать свою должность. Об этом в Telegram-канале заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Он напомнил, что Тюрк сразу отреагировал на удары ВКС России по военным целям 29 декабря. Тогда верховный комиссар организации выразил «ужас и осуждение» в сторону российской стороны. При этом политик сделал вид, что не знает о случаях некомпетентности ПВО Украины, которая несколько раз оборачивалась жертвами среди ее мирных граждан.

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По словам Гатилова, теперь, когда после атаки ВСУ в Белгороде погибли 15 человек и 108 пострадали, Тюрк не проявляет похожей реакции.

«Конечно же подобной реакции нет и не будет. Однозначную политическую ангажированность Тюрка и УВКПЧ в сторону Вашингтона и Брюсселя уже невозможно скрывать. Для международного правозащитника это — позор, с которым он не имеет права занимать столь высокую должность», — заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве.

Ранее стало известно, что во время обстрелов ВСУ в Белгороде родители закрывали детей своими телами. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения в городе.