Эксклюзив 17 апреля 2024, 16:51 «Мокрые, ослабленные». Волонтеры спасли собак из подтопленных районов Кургана Появилось видео спасения собак из подтопленных районов Кургана

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Волонтеры совместно с МЧС продолжают вызволять собак из подтопленных районов Кургана. Видео с места событий появилось в распоряжении «360».

Животные спасаются от воды на крышах домов и обломках построек.

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«Сейчас мы в Зауральце, здесь две собаки на досочках каких-то находятся, уже конечно мокрые, ослабленные. <…> Сейчас попытаемся их поднять на резиновую лодку», — рассказала автор ролика.

Телеканал «360»

Собак доставляют на сушу несмотря на то, что животные не даются в руки спасателям.

«Мы спасли две собаки. Они, конечно, огрызаются, пытаются укусить, вернее даже укусили, но сейчас они в лодке, и мы сейчас поплывем обратно», — добавила волонтер.

Жительница садового товарищества «Черемушки-4» сообщила, что река Тобол затопила пригород Кургана, вода подошла к многоэтажным домам. Многие люди эвакуировались, оставив вещи и животных.