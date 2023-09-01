Происшествия 01 сентября 2023, 15:51 «Мойка78»: пожары в Петербурге чаще всего начинаются с комнат

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Чаще других помещений в квартирах в Петербурге горят комнаты. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на данные ГУ МЧС региона.

Как оказалось, из 47 пожаров в жилых домах, на которые в августе выезжали спасатели, 26 начались именно с комнат. На втором месте по возгораниям — кухни. Они стали причиной 13 пожаров. Наконец, замыкают тройку легковоспламеняемых помещений балконы. Как уточнил сайт «Москва.ру», их тушили восемь раз.

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