Вину обвиняемого в ограблении и жестоком убийстве кассира в магазине «Пятерочка» нужно доказать. Об этом «360» заявила адвокат Истринской городской коллегии адвокатов подсудимого Виктория Бережкова.

По ее словам, официальной позиции по данному происшествию пока что нет. Конечную оценку случившемуся в истринском супермаркете «Пятерочка», как отметила Бережкова, даст суд.

«Конечно, он раскаивается. Итоговую оценку даст все-таки суд, и давайте придерживаться презумпции невиновности. Когда дело дойдет до суда, он даст ему оценку», — заявила она.

Адвокат подсудимого будет придерживаться позиции своего подзащитного. Бережкова заявила, что будет выражать против ходатайства следствия. Иной позиции у стороны защиты, по ее словам, быть не может.

«Моя работа — защищать», — добавила Бережкова.

Двое мужчин в масках и с деревянными рукоятками от топора 9 февраля проникли в магазин «Пятерочка», избив управляющую и ее мужа, а также кассиршу, которая от полученных травм скончалась на месте. Преступники забрали из кассы деньги и скрылись, на улице их ждали двое сообщников. Подозреваемых задержали в деревне Чесноково, в 50 километрах от места преступления.