Могилу самовольно захороненного младенца нашли в Подмосковье

Следователи обнаружили на кладбище под Серпуховом могилу, в которой захоронен новорожденный ребенок. Признаков насильственной смерти на теле нет. Региональный СК выяснит, как это произошло.

«В ходе выезда на место происшествия следственно-оперативной группы обнаружена могила, из которой извлечено тело младенца без видимых признаков насильственной смерти», — сообщила представитель СУ СК по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным, 20-летняя женщина самовольно захоронила на кладбище возле деревни Лукино тело своего месячного сына. Мать младенца и свидетелей уже допросили. Следователи изучили бытовые условия, в которых жил новорожденный. Информации о том, что случилось с младенцем, пока нет. Впереди судебно-медицинская экспертиза.