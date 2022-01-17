Могильщика заподозрили в изнасиловании трехлетней девочки в Ленобласти

Жителя Выборгского района Ленобласти подозревают в том, что он мог надругаться над трехлетней девочкой. Возможный насильник когда-то воспитывался в одной и той же приемной семье с мамой маленькой девочки. Такую информацию распространило издание 78.ru со ссылкой на собственный источник.

По данным телеканала, 15 января мать девочки решила отъехать по своим делам, потому обратилась к своему давнему приятелю с просьбой посидеть с детьми. Она уже успела уложить их спать, требовалось просто за ними посмотреть.

Женщина планировала отсутствовать дома всего один час, однако по дороге ее машина забуксовала в снегу, ей пришлось задержаться. В итоге когда мама детей вернулась, то увидела знакомого возле подъезда. Он рассказал, что спустился за сигаретами, она поверила, поговорила с ним — и оба разошлись.

Но когда она пришла домой, дочка пожаловалась маме на свое состояние. Она сказала, что незнакомый дядя ее трогал. Женщина перепугалась и позвонила в скорую помощь. Ребенка осмотрели врачи и после этого было решено задержать подозреваемого. В его отношении возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, подозреваемый не был нигде трудоустроен, однако иногда копал могилы на местном кладбище.