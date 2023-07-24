Эксклюзив 24 июля 2023, 16:51 «Мог и людей сбить». Житель Стерлитамака протаранил несколько машин во дворе многоэтажки Жители Стерлитамака рассказали о водителе, протаранившем машины во дворе

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Житель башкирского Стерлитамака протаранил на BMW машины во дворе многоэтажки. Угрозы пострадавших и очевидцев вызвать полицию его не смутили. В распоряжении «360» оказались кадры момента происшествия.

Хозяйка одного из пострадавших автомобилей, Ирина, рассказала, что на бампере машины появилась вмятина, также повреждены крыло, фара. По ее оценкам, ремонт обойдется дорого.

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«Неприятно, муж недавно починил машину. Страховка есть, но придется ехать в Уфу: в нашем городе филиала нет», — поделилась девушка.

Ирина призналась, что была «немного в шоке» из-за произошедшего.

«Я бы хотела, чтобы таких людей наказывали. Адекватный человек так себя не поведет. Если бы кто-то там стоял, он бы сбил. А люди ведь с детьми выходят, я сама каждый день иду в садик с ребенком в этом время», — добавила она.

По словам местных жителей, устроивший аварию мужчина якобы был наркоманом.

«Приезжал регулярно, всегда оставлял машину на дороге, на остановке, и это уже нарушение. Непонятно, почему решил заехать во двор», — отметил один из жильцов.

Он сообщил, что сам всю жизнь за рулем, поэтому знает, что водители чувствуют себя «как наркоманы», даже когда просто плохо себя чувствуют или «без настроения», не говоря уж о случаях, когда находятся под действием запрещенных веществ.

«Какой-то ненормальный», — высказалась другая жительница.