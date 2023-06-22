Эксклюзив 22 июня 2023, 18:39 «Мог что-то резкое сказать». Почему техник ГИБДД напал на велосипедиста в Подмосковье Источник «360»: нападение на велосипедиста в Подмосковье могли спровоцировать резкие слова Соцсети

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В Подмосковье, по данным Baza, техник отдела регистрации ГИБДД сбил велосипедиста и набросился на него с ножом. Официально информацию о месте работы напавшего пока не подтвердили. Известно, что авария с поножовщиной произошла в районе деревни Косяково в городском округе Воскресенск. Источник «360» рассказал, что пострадавший жил в этом населенном пункте в помещении бани. Он не исключил, что конфликт после ДТП могло спровоцировать какое-то резкое высказывание со стороны мужчины.

«Он приехал из Казахстана и жил в бане у одного из селян. Огород копал. Еще сторожем его приглашали поработать, охранять в поле дом», — рассказал собеседник «360».

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В день аварии, по его словам, мужчина поехал куда-то на заработки на велосипеде, но по дороге попал под колеса машины. За рулем авто, по информации Baza, был техник отдела регистрации ГИБДД.

«Почему произошел дорожный конфликт? [Велосипедист — человек] прямой, может что-то взять и сказать резкое… Может, что-то и сказал. Но любой бы на его месте не сдержался, после того, как попал под машину», — добавил источник.

Он отметил, что некоторые жители Косякова собираются навестить пострадавшего в больнице.

Известно, что водитель автомобиля ударил пострадавшего велосипедиста несколько раз в ножом в живот. После этого пострадавшего доставили в больницу.