Эксклюзив 04 февраля 2023, 10:02 Модульная котельная загорелась на севере Москвы Источник «360»: пожар вспыхнул в модульной котельной на севере Москвы РИА «Новости»

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Модульная котельная загорелась на территории строящегося ЖК в Северном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник «360».

По предварительным данным, рядом с местом возгорания находятся две емкости с дизельным топливом. В каждой по 500 литров, добавил он.

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Источник уточнил, что открытое горение оперативно ликвидировали на площади восемь квадратных метров. Официально данные о ЧП пока не подтвердили. Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.

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