Модель Playboy заподозрили в нападении с ножом на подругу

Модель Playboy Кристину Козину заподозрили в нападении с ножом на знакомую. Конфликт между девушками возник при распитии спиртного, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел 16 января. Козина пришла в гости к своей знакомой, проживающей в центре Москвы. В ходе распития алкогольных напитков между девушками возникла ссора. По словам потерпевшей, модель набросилась на нее с ножом и порезала ей палец, а также повредила дверь в квартире, после чего сбежала.

«В ходе розыскных мероприятий была задержана женщина 1997 года рождения, по данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили «360» в столичном МВД.

Козина ранее также привлекалась к ответственности по статье о незаконном приобретении наркотиков.

Подросток в Иркутске ранее нанес 11 ножевых ранений девушке, с которой договорился о встрече под предлогом покупки смартфона. Местная жительница разместила в сети объявление о продаже iPhone 11, который впоследствии был изъят у нападавшего при обыске по месту жительства.