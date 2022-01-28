Модель Куликова погибла в ДТП в Аргентине

Модель из Нижнего Новгорода Татьяна Куликова стала жертвой аварии в Аргентине. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Infobae.

Куликова собиралась вернуться в Россию, но перед этим поехала попрощаться со своим женихом. В результате автобус, в котором находилась девушка, врезался в грузовик. Куликова в результате столкновения вылетела из окна автобуса.

Она оказалась единственной погибшей во время происшествия. Другие пассажиры получили травмы.

«Несчастья случаются, только я думал, что со мной никогда не случится ничего подобного. Я думал, что все это происходит только в новостях по телевидению. Сегодня я должен испытать это сам», — написал в Instagram партнер погибшей, парень по имени Франко.