Модель из России погибла во время путешествия по Италии

Гражданка России отдыхала со своим молодым человеком. Крупная волна перевернула судно, на котором они находились. Согласно предварительной информации, модель захлебнулась морской водой, пишет «Утро.ру».

Уточняется, что спасатели пришли на помощь слишком поздно. Девушке было 33 года. В настоящий момент мать погибшей собирает деньги на поездку, чтобы попрощаться с дочерью. Причины трагедии еще не известны. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.