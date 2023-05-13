Происшествия 13 мая 2023, 14:17 Мобильный интернет отключили в ЛНР из-за обстрелов украинских боевиков Врио главы ЛНР Пасечник объявил об отключении мобильного интернета в регионе РИА «Новости»

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Жители Луганской Народной Республики остались без мобильного интернета. Как сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Леонид Пасечник, такое решение приняли в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских боевиков.

Он подчеркнул, что главной задачей является обеспечение безопасности людей после возобновившейся активности ВСУ.

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«Принято решение о временном приостановлении работы мобильного интернета на территории республики. Прошу жителей отнестись с пониманием. Самое важное сейчас — сохранить жизни и здоровье людей, особенно жизни наших детей», — написал Пасечник.

Находящийся на большом расстоянии от линии соприкосновения Луганск дважды попал под ракетный обстрел со стороны украинских боевиков. По данным властей республики, ВСУ использовали для ударов полученное от стран Запада дальнобойное оружие, способное преодолевать большие расстояния.

Под первый обстрел Луганск попал в минувшую пятницу, 12 мая, когда в городе проходили торжественные мероприятия, посвященные Дню Республики.

Ракеты ударили по территории частного сектора и промзоны. Ранения получили шесть детей и депутат Госдумы.

Во второй раз ВСУ выпустили дальнобойные снаряды по поселку Юбилейному. Пока известно о двух пострадавших, чье состояние врачи оценили как средней тяжести, а также о поврежденных домах, машинах и перебитой линии электропередач.