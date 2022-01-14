Множество трупов убитых собак нашли в республике Коми

Множество трупов убитых псов обнаружили зоозащитники в одном из заброшенных ангаров автотранспортного предприятия в Усинске в республике Коми. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По имеющимся данным, часть убитых животных были стерилизованы и имели соответствующие бирки. Известно, что раньше псы жили на территории предприятия. Зоозащитники приходили и кормили их каждый день. Полиция начала расследование. Идет поиск живодеров.

Ранее сообщалось, что в подъезде жилого дома жестоко в Челябинске растерзали котенка, расписав его кровью двери квартир. Расправу над животным учинили на 15-м этаже, где нет камер. Там же его и бросили.

Также мужчину из Казани и его сожительницу уличили в записи видео с издевательствами над животными и убийствами питомцев. Одним из эпизодов стал случай с голубем. Подозреваемый опубликовала ролик, на котором голубя подвесили на прищепку, обрызгали духами, а потом стали втыкать в птицу нож и удивлялись ее живучести. Съемку вела сожительница мужчины. Также он рассказал, как кирпичом по голове убивал собак.