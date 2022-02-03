Множество домов подтопило в Краснодарском крае, в некоторых округах объявили режим ЧС

Режим ЧС ввели в некоторых районах Краснодарского края из-за подтопления домов. Сейчас в 18 населенных пунктах пяти муниципальных образований края остались подтопленными 909 придомовых территорий и 281 домовладение, сообщили в МЧС.

Отряды МЧС отправились в Северский район для того, чтобы устранить последствия подтопления. Там подтоплены 87 придомовых территорий и два домовладения в пяти населенных пунктах. Четырех человек эвакуировали в пункт временного размещения. Обстановку контролируют оперштаб Главного управления, органы местного самоуправления и оперативные объединения.

Самая сложная обстановка пока наблюдается в Славянском районе, там подтоплены 735 придомовых территорий и 279 домовладений. Некоторым жителям пришлось разместиться в специальном временном жилье, там находятся 12 человек. Также готовы еще три пункта временного размещения на 760 человек.

Для ликвидации подтоплений на территории потерпевших отправились 336 человек и 140 спецмашин. Уже откачано больше 645 000 кубометров воды, расчищены и углублены магистральные каналы на площади 10 километров. На мониторинга ситуации в некоторых районов применялась съемка с дронов.