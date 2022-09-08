Многоквартирный жилой дом загорелся в Коврове | 360°

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08 сентября 2022, 23:52

Многоквартирный жилой дом загорелся в Коврове

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Пожар произошел в Коврове Владимирской области на улице Абельмана. Там загорелся многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

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Огонь охватил площадь в два квадратных метра. В тушении задействовали 15 человек личного состава, а также пять единиц спецтехники. Столько пожарных привлекли к тушению из-за того, что дом имеет деревянные перекрытия, и пламя могло распространиться. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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