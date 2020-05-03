Многоквартирный жилой дом загорелся в ЯНАО

Пожар начался в 12-квартирном доме в районе 04:00 по московскому времени. Когда пожарные приехали на место ЧП, пламя уже перекинулось на кровлю. Перегородки в таких домах пустотные, поэтому огонь распространяется по зданию быстро. Из дома эвакуировали 13 человек, в том числе двух детей. Один жилец получил ожоги. Его уже отвезли в больницу.

Источник фото: ГУ МЧС РФ по по Ямало-Ненецкому автономному округу

Спустя два часа пожарные остановили распространение огня на площади 495 квадратных метров. Людей временно разместили в автобусе. Пожар продолжают тушить 37 человек и восемь единиц техники.

Власти Надымского района 3 мая соберут специальную комиссию, чтобы решить вопрос о размещении людей. Информации о причинах пожара пока нет.