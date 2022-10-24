Многоквартирный дом загорелся во Владимирской области | 360°

Происшествия 24 октября 2022, 15:36 Многоквартирный дом загорелся во Владимирской области

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Во Владимирской области накануне было зафиксировано возгорание. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное МЧС.

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Пожар произошел в поселке Уршельский. На улице Мира загорелся многоквартирный дом. Огонь охватил площадь в 13 «квадратов». К тушению привлекли 11 спасателей и четыре единицы спецтехники. Из здания эвакуировали восемь человек, в том числе двоих детей. Обошлось без пострадавших. Причины случившегося выясняются.