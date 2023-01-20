20 января 2023, 12:12
Многоквартирный дом загорелся в Сочи
Возгорание жилого многоквартирного дома произошло на улице Тимирязева в городе Сочи. В результате пожара никто не пострадал, сообщил РЕН ТВ.
По предварительным данным, в шестиэтажном жилом здании загорелась крыша и кровля. Прибывшие на место происшествия спасатели благополучно эвакуировали жильцов, при пожаре никто не пострадал.
Реклама
Как сообщило агентство Nation News, огонь охватил преимущественно квартиры на последних этажах.
Реклама
Пожары
Сочи
Реклама
Реклама