Происшествия 20 января 2023, 12:12 Многоквартирный дом загорелся в Сочи

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Возгорание жилого многоквартирного дома произошло на улице Тимирязева в городе Сочи. В результате пожара никто не пострадал, сообщил РЕН ТВ.

По предварительным данным, в шестиэтажном жилом здании загорелась крыша и кровля. Прибывшие на место происшествия спасатели благополучно эвакуировали жильцов, при пожаре никто не пострадал.

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Как сообщило агентство Nation News, огонь охватил преимущественно квартиры на последних этажах.

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