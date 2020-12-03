Многоквартирный дом загорелся в Перми. Видео

Жилой дом загорелся в Перми. Огонь охватил крышу здания. На место приехали пожарные. О происходящем на место ЧП «360» рассказал житель соседнего дома — Андрей Люберц.

ЧП произошло в доме на улице Студенческая. Об том сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На место выехали спасатели. Они присвоили пожару второй, повышенный ранг сложности. К моменту приезда пожарных горела уж вся крыша на площади 100 квадратных метров.

«Живу в соседнем доме, проснулся от сирен. Стал, посмотрел в окно. Там много пожарных машин, скорая, полиция. Я вышел на улицу. Соседний дом горит. Все с крыши началось. Крыша сгорела», — рассказал Люберц.

По его словам, он слышал несколько версий о возникновении пожара. В этом доме на чердаке часто грелись бомжи. Возможно, они устроили пожар. Также не исключен поджог.

Эвакуировано около 70 жителей дома. Огонь удалось потушить в 06:12 по местному времени (04:12 по мск). По предварительной информации пострадавших нет.

Тушением пожара занимались 55 человек и 28 единиц техники. В том числе это 44 сотрудника МЧС России. По предварительным данным пострадавших нет.