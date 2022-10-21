Многоквартирный дом загорелся в Нижегородской области | 360°

21 октября 2022, 13:10
Многоквартирный дом загорелся в Нижегородской области
Пожар в двухэтажном жилом доме произошел в Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Сгорела крыша здания. Огонь распространился на 396 квадратных метров. В тушении участвовали 25 пожарных с использованием семи единиц спецтехники. Из горящего дома высели семерых человек.
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Пострадавших нет. Сейчас специалисты ликвидируют последствия случившегося.
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