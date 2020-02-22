Многоквартирный дом загорелся в Красноярске. Есть пострадавшие

В ночь на субботу 22 февраля в Красноярске вспыхнула многоквартирная двухэтажка. Пожарные тушили огонь три часа. 5 человек получили ожоги и травмы. Медики уже помогли им.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону, пожар начался в квартире на первом этаже и перекинулся в подъезд, которые в этом доме один. Люди оказались заблокированы в своих квартирах. Спасатели вывели на улицу 32 человека, в том числе семерых детей. Огонь охватил площадь 300 квадратных метров.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

ЧП обошлось без жертв — пожарные были на месте происшествия через шесть минут после звонка в экстренные службы. Огонь тушили 47 человек и 17 единиц техники. Причину пожара сейчас выясняют. Лишившихся крова людей расселили в резервное жилье.