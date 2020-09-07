Многоквартирные дома затопило фекалиями в Первоуральске. Местные жители обвинили в произошедшем управляющую компанию.

Уточняется, что инциденты произошли в домах, которые находятся по адресам: переулок Кутузова, дома 41, 43 и 45. По словам очевидцев, здания «тонут» в отходах уже примерно неделю. Причиной такой ситуации является неочищенный засор, из-за которого в подвалы домов наполнились экскрементами, пишет сайт «Дни.ру».

Комментарий работников управляющей компании по поводу произошедшего получить пока не удалось.