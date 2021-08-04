Многокилометровые пробки образовались после ливня в Новосибирске

Основные автомагистрали Новосибирска встали в многокилометровые пробки после сильного дождя, обрушившегося на город. Об этом сообщил «Царьград».

На отдельных направлениях полностью парализовано движение из-за многочисленных ДТП. Интенсивность заторов в некоторых местах достигает восьми баллов из 10 возможных. Две аварии произошли на дамбе Димитровского моста. Пробки образовались на улицах Кошурникова, Фрунзе, Петухова, Ватутина и на Красном проспекте. Также затруднено движение по Октябрьскому мосту с правого берега на левый.