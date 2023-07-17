17 июля 2023, 05:45
Многокилометровая пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту
Пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась на несколько километров. Такие данные показывает сервис «Яндекс.Карты».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об остановке движения по Крымскому мосту в связи с чрезвычайным происшествиям. По его словам, ЧП случилось около 145-й опоры со стороны Краснодарского края.
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Аксенов объяснил, что на место оперативно выехали работники правоохранительных органов. Сейчас выясняют подробности случившегося.
Глава полуострова обещал оказать всю необходимую поддержку туристам, которые оказались в сложной ситуации в связи с остановкой движения по мосту. Аксенов призвал воздержаться от поездок по переправе и выбрать альтернативные маршруты через новые регионы.
Также власти полуострова рекомендовали гражданам сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Крымский мост
Крым
Сергей Аксенов
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