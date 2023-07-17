Происшествия 17 июля 2023, 05:45 Многокилометровая пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась на несколько километров. Такие данные показывает сервис «Яндекс.Карты».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об остановке движения по Крымскому мосту в связи с чрезвычайным происшествиям. По его словам, ЧП случилось около 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Реклама

Аксенов объяснил, что на место оперативно выехали работники правоохранительных органов. Сейчас выясняют подробности случившегося.

Глава полуострова обещал оказать всю необходимую поддержку туристам, которые оказались в сложной ситуации в связи с остановкой движения по мосту. Аксенов призвал воздержаться от поездок по переправе и выбрать альтернативные маршруты через новые регионы.

Также власти полуострова рекомендовали гражданам сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.