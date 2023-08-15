Происшествия 15 августа 2023, 13:34 Многоэтажный дом загорелся в Сургуте

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Пожар произошел в Сургуте (ХМАО) на проспекте Мира. Там загорелся многоэтажный дом. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Пламя возникло в торговом павильоне. Огонь перекинулся на балконы расположенного рядом многоквартирного дома. Спасатели эвакуировали из здания 15 человек.

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Возгорание удалось ликвидировать через 20 минут. Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, причина пожара заключается в нарушении правил устройства и эксплуатации электрооборудования.