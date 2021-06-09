Многоэтажный дом загорелся в Омске. Эвакуировали 70 человек

Сотрудники противопожарной службы Омска эвакуировали 70 жильцов пятиэтажного дома из-за возгорания.

По сообщению издания gorod55.ru, возгорание произошло накануне вечером — загорелась квартира на пятом этаже пятиэтажного дома. МЧС вызвали очевидцы.

На место прибыло семь пожарных машин и 42 огнеборца. К этому моменту у здания горела крыша, поэтому спасатели приняли решение эвакуировать жильцов.

Пожар ликвидировали через два часа. Сообщений о жертвах и пострадавших нет.