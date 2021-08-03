Многоэтажный дом загорелся в Коврове от непотушенной сигареты

Жилой четырехэтажный дом загорелся в городе Коврове Владимирской области. Как сообщил региональный главк МЧС, пожар начался в квартире на последнем этаже, а после перекинулся на крышу.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали из горящего здания 29 человек, в том числе пятерых детей.

Пострадавшим от пожара стал один мужчина. Именно из его квартиры пламя перекинулось на крышу. Предварительной причиной возникновения возгорания в МЧС назвали неосторожное курение.

Источник фото: ГУ МЧС по Владимирской области

В ходе работ огонь удалось локализовать на площади 1500 квадратных метров. В 16:32 открытое горение полностью ликвидировано.

На месте продолжают работать 12 единиц техники и 40 человек личного состава МЧС. Также привлекли силы и средства местного электромеханического завода.