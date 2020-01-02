Многоэтажку в Уфе обстреляли фейерверками. Видео

Жители Уфы направили фейерверк в многоэтажку и обстреляли здание в новогоднюю ночь. По словам очевидцев, от залпов фейерверка пострадал только фасад.

«От попадания „ракет“ был поврежден фасад здания. Это так страшно, зачем нужно было это делать?» — рассказали порталу Ufa1.ru.

На опубликованных кадрах видно, что пиротехника взрывалась вплотную к окнам домов. СМИ предполагают, что обстрел многоэтажки произошел случайно, из-за неправильно установленных фейерверков.

После публикации видео в башкирском управлении МВД сообщили, что начали проверку. Сейчас идет розыск нарушителей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

О пострадавших ни официальные органы, ни местные СМИ не сообщают. В региональном управлении МЧС сообщили, что к ним за помощью никто не обращался, взрыв фейерверков не вызвал пожар.