  • Квартира загорелась в московской многоэтажке, есть пострадавшие

    01 декабря 2019, 21:38

    Александра Каширина, Алла Морген, Татьяна Майорова

    Открытое горение было замечено на 15-м этаже в квартире одного из многоквартирных домов на улице Старокачаловской. Есть двое пострадавших.

    По сообщению местного отделения МЧС, возгорание охватило площадь в 30 квадратных метров.

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    В 21:31 пожар был ликвидирован. На кухне в горящей квартире были обнаружены два человека. Их состояние оценивается как тяжелое. На данный момент их осматривает бригада скорой помощи.

    Причины возгорания пока уточняются.