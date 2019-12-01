Квартира загорелась в московской многоэтажке, есть пострадавшие

Открытое горение было замечено на 15-м этаже в квартире одного из многоквартирных домов на улице Старокачаловской. Есть двое пострадавших.

По сообщению местного отделения МЧС, возгорание охватило площадь в 30 квадратных метров. Появилось видео с полыхающим автобусом в Петербурге Подробнее В 21:31 пожар был ликвидирован. На кухне в горящей квартире были обнаружены два человека. Их состояние оценивается как тяжелое. На данный момент их осматривает бригада скорой помощи. Причины возгорания пока уточняются.