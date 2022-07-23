Многоэтажка загорелась в Люберцах

Пожар начался в многоквартирном высотном доме на улице Победы в городском округе Люберцы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили, что сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 18:52.

«Горят два балкона на 22-м и 23-м этажах. На месте работает пять пожарных расчетов», — заявили в пресс-службе.

О причинах и площади распространения огня информации пока нет.