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    23 июля 2022, 19:31

    Многоэтажка загорелась в Люберцах

    Источник: многоэтажный жилой дом загорелся в Люберцах, на улице Победы

    Алла Морген, Анатолий Минкин, Юлия Кучинина

    Пожар начался в многоквартирном высотном доме на улице Победы в городском округе Люберцы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили, что сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 18:52.

    «Горят два балкона на 22-м и 23-м этажах. На месте работает пять пожарных расчетов», — заявили в пресс-службе.

    О причинах и площади распространения огня информации пока нет.