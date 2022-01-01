Многоэтажка загорелась в Иркутске из-за пиротехники

Ночью в Иркутске произошел пожар в многоквартирном девятиэтажном доме. Обшивка верхних этажей загорелась из-за использования пиротехники. Об этом со ссылкой на управление МЧС по области написало РИА «Новости».

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 00:25 по местному времени (19:25 по московскому). Возгорание произошло в девятиэтажке на улице Костычева. Когда пожарные прибыли на место, горела обшивка в районе шестого, седьмого и восьмого этажей.

Спасатели эвакуировали из дома 53 человека. Самостоятельно покинули здание еще 20 человек. Пункт временного размещения развернули в ближайшей школе.

Пожарные локализовали возгорание на площади 60 квадратных метров, а затем все потушили.

По предварительным данным, пожар возник на балконе шестого этажа.

Никто не пострадал и не погиб. Огонь затронул только домашние вещи на балконах четырех квартир, повреждена обшивка дома с утеплителем.

Всего в Иркутской области в новогоднюю ночь пожарные 19 раз выезжали на вызов. Пожар произошел в том числе в здании психоневрологического диспансера в Тулуне. Предполагается, что причиной стал поджог. Обошлось без пострадавших и без погибших.

В канун Нового года в Биробиджане загорелся один из корпусов Приамурского университета.