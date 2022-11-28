28 ноября 2022, 21:30
Многоэтажка загорелась в Екатеринбурге. Видео
Эвакуацию людей из горящей многоэтажке в Екатеринбурге сняли на видео
В Екатеринбурге произошел пожар в многоэтажном доме по улице Чайковского. Жильцов верхних этажей эвакуировали с балконов с помощью автовышки. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места происшествия.
На кадрах видно, как кабина автовышки с женщиной и ребенком опускается на землю, спасатели помогают им выйти из подъемника.
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В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что возгорание произошло в квартире на третьем этаже девятиэтажки. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
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Пожарные спасли 33 человека, в том числе семерых детей. Еще 60 человек сами выбрались из горящего дома до прибытия спасателей.
Пострадали три человека, еще двух спасти не удалось.
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