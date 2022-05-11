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    11 мая 2022, 19:36

    Многоэтажка загорелась на востоке Москвы. Фото

    Источник «360»: жилой дом загорелся в Москве, на Алтайской улице

    Александра Ломейко, Алла Морген, Евгения Бардонова

    На востоке Москвы начался пожар в многоэтажном жилом доме. Сначала из окон повалил густой дым, а потом появилось пламя, сообщил «360» источник в экстренных службах.

    Загорелась многоэтажка на улице Алтайской, 20. Спасательные подразделения уже прибыли на место, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС столицы.

    Многоэтажка загорелась на востоке Москвы. Фото | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Здание 17-этажное, жилое. Происходит возгорание в одной из квартир на шестом этаже. Что именно горит и [какова] площадь возгорания, уточняется», — отметили в ведомстве.

    В процессе ликвидации пожара, уточнили позже в московском главке МЧС, спасли девять человек.