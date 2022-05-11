Многоэтажка загорелась на востоке Москвы. Фото

На востоке Москвы начался пожар в многоэтажном жилом доме. Сначала из окон повалил густой дым, а потом появилось пламя, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Загорелась многоэтажка на улице Алтайской, 20. Спасательные подразделения уже прибыли на место, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС столицы.

Источник фото: телеканал «360»

«Здание 17-этажное, жилое. Происходит возгорание в одной из квартир на шестом этаже. Что именно горит и [какова] площадь возгорания, уточняется», — отметили в ведомстве.

В процессе ликвидации пожара, уточнили позже в московском главке МЧС, спасли девять человек.