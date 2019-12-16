Многоэтажка загорелась на проспекте Мира в Москве. Видео
Информация о пожаре на четвертом этаже одного из пятиэтажных домов по проспекту Мира в Москве поступила на пульт в 15:58 понедельника, 16 декабря. Загорелся дом по адресу: проспект Мира, №177.
Прибывшие на место происшествия первые пожарные расчеты подтвердили, что из окна квартиры на четвертом этаже идет густой черный дым. Спасатели немедленно приступили к тушению огня и спасению людей.
Принятыми мерами в 16:28 пожар ликвидирован. Происходило горение на площади 20 квадратных метровМЧС Москвы.
Как рассказали в столичном МЧС, были спасены три человека. Их передали прибывшим к месту происшествия медикам скорой помощи. Сообщений о других пострадавших или погибших не поступало.
На место происшествия выезжали шесть подразделений МЧС. В ликвидации пожара участвовали 24 человека личного состава МЧС. Причины возгорания предстоит выяснить экспертам.