Многоэтажка загорелась на юге Москвы. Люди просят о помощи
Пожарные прибыли по адресу: Фрунзенская набережная, 54. Там находится восьмиэтажная «сталинка». На первом этаже здания работает агентство недвижимости, а в цоколе расположен небольшой магазин. К зданию примыкает детский Театр на набережной.
«На втором этаже в квартире произошло возгорание. Подразделения приступили к его ликвидации, площадь уточняется. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве.
По словам источника «360», к моменту приезда пожарных шло открытое горение, была угроза перехода огня на соседние этажи.
Собеседник добавил, что из здания со стороны двора с третьего по шестой этажи идет серый дым, люди просят о помощи, пожарные проводят операцию по их спасению.
По данным источника, пожар начался в двухкомнатной квартире, огонь разгорелся в одной из комнат и в коридоре на площади 15 квадратных метров. В настоящий момент спасатели смогли сбить пламя, сохраняется плотное задымление.