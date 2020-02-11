Многоэтажка загорелась на юге Москвы. Люди просят о помощи

На юго-западе Москвы в районе Хамовнки загорелась жилая многоэтажка. Возгорание произошло на втором этаже здания, сообщили «360» в МЧС. По словам нашего источника, люди высунулись в окна и просят о помощи.

Пожарные прибыли по адресу: Фрунзенская набережная, 54. Там находится восьмиэтажная «сталинка». На первом этаже здания работает агентство недвижимости, а в цоколе расположен небольшой магазин. К зданию примыкает детский Театр на набережной.

«На втором этаже в квартире произошло возгорание. Подразделения приступили к его ликвидации, площадь уточняется. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве.

По словам источника «360», к моменту приезда пожарных шло открытое горение, была угроза перехода огня на соседние этажи.

Собеседник добавил, что из здания со стороны двора с третьего по шестой этажи идет серый дым, люди просят о помощи, пожарные проводят операцию по их спасению.

По данным источника, пожар начался в двухкомнатной квартире, огонь разгорелся в одной из комнат и в коридоре на площади 15 квадратных метров. В настоящий момент спасатели смогли сбить пламя, сохраняется плотное задымление.